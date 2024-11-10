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В Крыму отреагировали на слова советника Трампа о возвращении полуострова

В Крыму отреагировали на слова советника Трампа о возвращении полуострова

Слова старшего советника избранного президента США Дональда Трампа и стратегa Республиканской партии Брайана Ланца о нереалистичности планов Украины по возвращению Крыма можно рассматривать как смелое признание фактов.

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