В Крыму отреагировали на слова советника Трампа о возвращении полуострова

Слова старшего советника избранного президента США Дональда Трампа и стратегa Республиканской партии Брайана Ланца о нереалистичности планов Украины по возвращению Крыма можно рассматривать как смелое признание фактов.
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