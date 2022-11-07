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Любимый Сочи

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🛠До крушения балкона было замечено оголение арматуры в бетонной конструкции

🛠До крушения балкона было замечено оголение арматуры в бетонной конструкции Судя по фото с GoogleMaps, проблемы у конструктивных элементов балкона начались сильно раньше, фото сделаны в сентябре 2019 года.

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