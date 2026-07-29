Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев

Более четверти взрослых считаются «неактивными», что может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Основные факторы, способствующие сердечным заболеваниям, включают такие проблемы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение.
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