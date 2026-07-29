Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

124 подписчика

Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев

Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев

Более четверти взрослых считаются «неактивными», что может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Основные факторы, способствующие сердечным заболеваниям, включают такие проблемы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии