Карацев в свой день рождения опубликовал мотивирующий пост

Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал запись в честь своего 28-летия. «Мне исполнилось 28, спасибо за ваши поздравления, за все добрые и тёплые слова! Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!» — написал Карацев в Instagram.