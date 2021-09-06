RT НА РУССКОМ

9 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Нахрен они нам нужны? Они допускают наших наблюдателей к своим выборам? Гнать их в шею нах.й.Памфилова прокомм...
  • Георгий Михалев
    Видимо договаривается о подработке по перевозке диверсантов на транспорте красного креста.Глава МККК встрет...
  • Дмитрий Фактурович
    Интересно, куда сдристнет это президентское чмо по окончании срока президенства.Зеленский призвал...

Карацев в свой день рождения опубликовал мотивирующий пост

Карацев в свой день рождения опубликовал мотивирующий пост

Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал запись в честь своего 28-летия. «Мне исполнилось 28, спасибо за ваши поздравления, за все добрые и тёплые слова! Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!» — написал Карацев в Instagram.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх