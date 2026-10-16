“Republicans once thought tax cuts would save the midterms,” Politico reports. ”But with less than three weeks until Election Day those hopes seem to be coming up short: New results from the Politico Poll show the sweeping tax and domestic policy package rammed through Congress by President Donald Trump and Republicans are not resonating with voters.
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