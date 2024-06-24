В Дагестане погибли свыше 15 полицейских

О произошедшем подробно рассказал глава региона Сергей Меликов. Из-за нападения боевиков в Дагестане погибли более 15 полицейских и несколько мирных граждан, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии