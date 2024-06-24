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В Дагестане погибли свыше 15 полицейских

В Дагестане погибли свыше 15 полицейских

О произошедшем подробно рассказал глава региона Сергей Меликов. Из-за нападения боевиков в Дагестане погибли более 15 полицейских и несколько мирных граждан, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».

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