Семейный план

Дэн (Марк Уолберг) и Джессика (Мишель Монахэн) - типичная американская семья. Они живут в уютном домике с участком в пригороде Баффало, у них есть трое детей: старшеклассники Кайл (Вэн Кросби) и Нина (Зои Маргарет Коллетти) и малютка Макс (Илиана/Виенна Норрис).