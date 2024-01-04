Семейный план

Дэн (Марк Уолберг) и Джессика (Мишель Монахэн) - типичная американская семья. Они живут в уютном домике с участком в пригороде Баффало, у них есть трое детей: старшеклассники Кайл (Вэн Кросби) и Нина (Зои Маргарет Коллетти) и малютка Макс (Илиана/Виенна Норрис).
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