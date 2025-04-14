Воспитанный Алмаз

Софья Виллевальд, опекун Алмаза:– Знакомьтесь, это Алмаз. Его предысторию мы не знаем, но вряд ли она положительная, потому что мальчик не тактильный и ему требуется дополнительное время для того, чтобы привыкнуть к человеку.
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