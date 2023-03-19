Как образовываются тромбы и почему они отрываются?

Тромбоз – одно из самых опасных заболеваний, которое может поразить человека в любом возрасте. Даже активный образ жизни, отсутствие вредных привычек не являются гарантией того, что такие сгустки крови не будут образовываться в венах и артериях.
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