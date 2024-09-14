Крыму угрожают крупные природные пожары

В Крыму объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. По данным республиканского главка МЧС, с 15 до 18 сентября включительно в Севастополе и западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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