С пятницы в центре Омска начнет работать летний кинотеатр под открытым небом. 5 июля состоится первый показ.
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С пятницы в центре Омска начнет работать летний кинотеатр под открытым небом. 5 июля состоится первый показ.