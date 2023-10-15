Анфиса Чехова заявила, что встретила за границей мужчину своей мечты

Телезвезда Анфиса Чехова поделилась новостью об иностранном ухажере. Фото: из открытых источников По данным Пятого канала, на заставке смартфона Чеховой видно изображение зрелого седовласого мужчины, облаченного в элегантный деловой костюм.
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