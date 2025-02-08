Трамп, СПГ и Китай: геополитика энергоресурсов в новом мировом порядке Ирина Валькова7 февраля 2025 года на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам американского сжиженного природного газа (СПГ).
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