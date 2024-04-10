Актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Клыков умер от онкологии

Заслуженный артист России и известный дрессировщик диких животных умер на 58-м году жизни.О смерти известного циркового артиста Андрея Клыкова, сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании.
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