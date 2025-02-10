Валя Карнавал продолжает терять вес на глазах. Девушка рассказала, что ей удалось сбросить вес до рекордных 48,5 килограммов.
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Валя Карнавал продолжает терять вес на глазах. Девушка рассказала, что ей удалось сбросить вес до рекордных 48,5 килограммов.