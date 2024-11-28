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При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования

При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования

Адвокат Гюзель Пушкарева предупредила, что пассажиров поездов дальнего следования могут высадить с поезда, если будет обнаружено нарушение правил перевозчика или если они путешествуют с недействительным билетом.

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