При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования

Адвокат Гюзель Пушкарева предупредила, что пассажиров поездов дальнего следования могут высадить с поезда, если будет обнаружено нарушение правил перевозчика или если они путешествуют с недействительным билетом.
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