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Ммо отыграл 3 матчбола у Хуркача и третий раз в сезоне прошел соперника из топ-20

Майкл Ммо во втором круге турнира в Вашингтоне обыграл 17-ю ракетку мира Хуберта Хуркача – 6:3, 6:7(4), 7:6(4).

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