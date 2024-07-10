Преодолев минные заграждения, ВС РФ продвинулись в сторону Петропавловки под Купянском Российские войска в течение минувших суток продвинулись в Харьковской области – на Купянском направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Преодолев минные заграждения, ВС РФ продвинулись в сторону Петропавловки под Купянском Российские войска в течение минувших суток продвинулись в Харьковской области – на Купянском направлении.
Свежие комментарии