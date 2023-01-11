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КАДРОВАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ДЕЛАЕТ ХОД ТЁМНОЙ ЛОШАДКОЙ

КАДРОВАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ДЕЛАЕТ ХОД ТЁМНОЙ ЛОШАДКОЙ

АЛЕКСЕЯ ДЮМИНА РАНЬШЕ НАЗЫВАЛИ "ТЁМНОЙ ЛОШАДКОЙ ПУТИНА". ФОТО: KREMLIN.RU Слухами земля полнится: вот-вот президент произведёт назначения и отставки, которые будут означать окончательную мобилизацию русской внутренней политики и правительства.

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