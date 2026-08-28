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В промзоне вблизи стадиона «Уэмбли» под Лондоном произошёл крупный пожар

В промзоне вблизи стадиона «Уэмбли» под Лондоном произошёл крупный пожар

В промзоне вблизи стадиона «Уэмбли» в пригороде Лондона произошёл крупный пожар. «Лондонская пожарная бригада направила 20 пожарных машин и около 125 пожарных для тушения крупного возгорания в промышленной зоне на Ханна-Клоуз в Нисдене», — говорится в материале.

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