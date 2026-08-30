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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон о будущем в «Ф-1»: «Никакой ясности пока нет»

Пилот «Рейсинг Буллз» рассказал, как продвигаются переговоры с командой по поводу продолжения сотрудничества в 2027-м.

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