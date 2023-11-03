СПБ биржа смогла нарастить оборот торгов за октябрь почти на треть

Оборот торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам октября 2023 года составил $3 млрд, что на 28% выше, чем в сентябре этого года ($2,4 млрд) и на 25% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,5 млрд), говорится в сообщении биржи.