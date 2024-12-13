Сегодня утром Россия выпустила ракеты по подконтрольной киевскому режиму территории. Украинские мониторинговые каналы сообщают, что на данный момент над Украиной не менее 20 ракет.
Россия наносит ракетный удар по Украине
Комментарии
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владимир рябченко
А ещё воровская страна США, Британия... и у нас то березовские, то чубайсы, то вот в МО ивановы... а использование своего служебного положения Зелебобик придумал??? или те кто его денюжкой завалили? Вы прям как с Марса прилетели...
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15 час.
Сергей Карабухин
!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас выявили фашистов-предателей Родины – (вии, мракобесы, нечисти, шизоидные, упыри, рептилии, алкоголики, аннонами и прочие бестолочи, наркоманы, боты, тролли, бандероли, хохлили, кикиморы, проститутки, анчутки, бабаи, лешие, злыдни, пятая колона, предатели Родины – получавшая доллары и финансирование от Госдепа США) – никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все понесёте заслуженно наказание! Будет над вами и уголовный суд и суд божий, никто из вас не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас найдём, где бы вы не были на земле или на луне, мы всех вас найдём! Никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Предатели Родины, пятая колона – мы всех вас выявили, мы всех вас найдём! Где бы вы не были на земле или на луне мы всех вас найдём! Никто не уйдёт от ответственности!
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
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