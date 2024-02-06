Адвокат Маковеев: в распространении "дачной амнистии" на хозпостройки нет смысла

В профильный комитет Госдумы накануне направили законопроект о "дачной амнистии" для хозпостроек. Юристы, однако, пока не видят смысла в этом документе – так, по словам адвоката по земельным делам Сергея Маковеева, существующая дачная амнистия итак затрагивает хозпостройки.