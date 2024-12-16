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Мода и Шоу-бизнес

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«Должен жениться на всем шоу-бизнесе»: Киркоров оправдался за публичное приставание к Дубцовой

«Должен жениться на всем шоу-бизнесе»: Киркоров оправдался за публичное приставание к Дубцовой

Певец Филипп Киркоров оправдался за публичное проявление чувств к коллеге Ирине Дубцовой. Артист при всех потрогал ее за грудь, а затем пояснил журналистам, что делает так со всеми, поэтому жениться на победительнице «Фабрики звезд» не собирается.

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