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Татар-информ

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Экс-начальник управления кадров Минобороны РФ получил 12 лет за взятку в 80 млн

Экс-начальник управления кадров Минобороны РФ получил 12 лет за взятку в 80 млн

Двенадцать лет колонии строгого режима, а также штраф в размере свыше 125 млн рублей получил бывший начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов.

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