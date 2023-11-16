Почти 2,5 тысячи рязанцев пострадали от нападения бездомных животных

По словам парламентария, показатель за текущий год выше на 5% по сравнению с прошлогодним. Первый замначальника главного управления ветеринарии по области рассказал, что в 2023 году было отловлено 1 808 собак, возвращены в места обитания 1 268 собак.
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