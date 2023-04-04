Fox News: леволиберальная политика Белого дома снижает боеспособность армии США

dvidshub.net / US Deptartment of Defense | United States Marine Corps | Cpl. Paul S. Martinez / Public Domain Агрессивная леволиберальная повестка американского руководства и чрезмерная вовлеченность армии в политику снижают боеспособность ВС США.
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