Беспилотники атаковали жилую многоэтажку в Орле: что известно

БПЛА врезался в жилой дом в Орле. Об атаке на областной центр пишут местные СМИ и телеграм-каналы. По предварительным данным, от удара беспилотника пострадали три этажа многоэтажного здания, выбиты стекла.
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