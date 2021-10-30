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На Черноморском флоте началась итоговая проверка по физической подготовке за 2021 год

На Черноморском флоте началась итоговая проверка по физической подготовке за 2021 год

Военнослужащим всех категорий предстоит сдать нормативы по трем видам физических нагрузок. Каждый проверяемый вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на быстроту, силу и выносливость.

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