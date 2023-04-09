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Кадыров: чеченский батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление войск Украины и наемников НАТО на Запорожском направлении

Кадыров: чеченский батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление войск Украины и наемников НАТО на Запорожском направлении

Чеченскому батальону «Восток-Ахмат» удалось сорвать наступление Вооруженных сил Украины и наемников Североатлантического альянса на Запорожском направлении.

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