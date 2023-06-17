ПМЭФ-2023 – громкий звонок из реального мира

14 июня стартовал очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ–2023). Уже вышло (и выйдет) много материалов, где прямо или косвенно подчеркивается откровенно слабый состав многих иностранных делегаций, при традиционно высокой планке отечественного гостеприимства.
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