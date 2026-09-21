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Горелки потеряли вид из-за жира: эти два состава справляются со свежим и старым налетом по-разному

Горелки потеряли вид из-за жира: эти два состава справляются со свежим и старым налетом по-разному

Жирный налет оседает не только на самой плите, но и на конфорках — здесь его убрать гораздо сложнее. Но копеечные самодельные средства помогают это делать без лишних усилий.

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