Рождественскую службу в Воскресенском соборе в Шуе покажут в прямом эфире регионального телевидения

<p> Прямая трансляция Рождественского богослужения из Воскресенского собора в Шуе - духовного центра фестиваля «Русское Рождество» - запланирована с 23 часов 6 января в эфире региональной телекомпании «Барс».
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