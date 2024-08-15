Живет одна, зато как! 50-летняя москвичка показала свою крошечную студию

Когда я впервые увидела эту небольшую квартирку, то подумала, что здесь наверняка живет молодая девушка — из тех, что одеваются по последнему писку моды, ведут блоги в запрещенных соцсетях и живут роскошной жизнью, недоступной простым обывателям.
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