Холанд стал лучшим игроком Норвегии на ЧМ-2026 с 8.08 по Индексу ГОЛа в среднем

На чемпионате мира 2026 года лучше всех в составе сборной Норвегии себя проявил Эрлинг Холанд . Нападающий принял участие в пяти из шести матчей команды, дошедшей до четвертьфинала турнира, и забил 7 голов – больше только у Лионеля Месси (Аргентина) и Килиана Мбаппе (Франция).
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