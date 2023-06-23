Командование ВСУ использует заградотряды для предотвращения отступления подразделений украинской армии

Киевский режим использует тактику заградотрядов для предотвращения попыток отступления. Группы боевиков идут за наступающими подразделениями ВСУ и в случае отступления расстреливают их.
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