Военное обозрение

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Командование ВСУ использует заградотряды для предотвращения отступления подразделений украинской армии

Командование ВСУ использует заградотряды для предотвращения отступления подразделений украинской армии

Киевский режим использует тактику заградотрядов для предотвращения попыток отступления. Группы боевиков идут за наступающими подразделениями ВСУ и в случае отступления расстреливают их.

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