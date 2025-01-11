Власти Калифорнии начали привлекать к тушению пожаров в Лос-Анджелесе заключенных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это один из многочисленных случаев, наглядно демонстрирующих лицемерие США.
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