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Захарова уличила США в лицемерии из-за привлечения заключенных к тушению пожаров

Власти Калифорнии начали привлекать к тушению пожаров в Лос-Анджелесе заключенных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это один из многочисленных случаев, наглядно демонстрирующих лицемерие США.

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