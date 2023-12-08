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Врач Эдигер: в морозы идеально придерживаться питания арктического солдата

Врач Эдигер: в морозы идеально придерживаться питания арктического солдата

При сильных холодах, аномальных морозах у человека зона контакта с окружающей средой — верхние дыхательные пути и кожа — проходит настоящую проверку на прочность, отмечает специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер.

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