Врач Эдигер: в морозы идеально придерживаться питания арктического солдата

При сильных холодах, аномальных морозах у человека зона контакта с окружающей средой — верхние дыхательные пути и кожа — проходит настоящую проверку на прочность, отмечает специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер.
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