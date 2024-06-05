Кзузбассовец застрелил двух медвежат и стал фигурантом уголовного дела

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 5 июня сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными» после того, как в Промышленновском округе нашли останки двух медвежат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии