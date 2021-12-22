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Москвичка чудом спаслась от насильника у соседей

53-летняя жительница столицы едва не стала жертвой насильника. Как стало известно РЕН ТВ, москвичка сдавала квартиру молодому человеку, и в день, когда квартиросъемщик собирался съезжать из жилья, к нему зашел его приятель - помогать с переездом.

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