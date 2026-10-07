В Новосибирской области три дрона следят за охотниками и лесом

В Искитимском районе в 2026 году проверки с помощью трёх квадрокоптеров не выявили нарушений природоохранного и лесного законодательства, тогда как в целом по региону дроны помогают фиксировать незаконные рубки, сливы отходов и нарушения правил охоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Китай отказался о...
- В нейтральной Шве...
- Вашингтон приглас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым