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Царьград

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В Новосибирской области три дрона следят за охотниками и лесом

В Новосибирской области три дрона следят за охотниками и лесом

В Искитимском районе в 2026 году проверки с помощью трёх квадрокоптеров не выявили нарушений природоохранного и лесного законодательства, тогда как в целом по региону дроны помогают фиксировать незаконные рубки, сливы отходов и нарушения правил охоты.

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