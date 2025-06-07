Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор П
    Девочки, не ссорьтесь - мигранты, которые с средней азии приехали и пошли на СВО - имеются, но их от силы тысяч 5 из ...Мигранты на фронт...
  • Александр
    А ты кретин безмозлый,пытающийся меня оскорбить.Но в России на дураков не обижаются.Понял,дурак набитый?Мигранты на фронт...
  • Любовь
    Да они ничего не умеют эти пидорки из ближней Азии. Они же всем табором с ножами на одного и желательно помладше и по...Мигранты на фронт...

"Музыка это харам": Дагестанец выхватил микрофон на детском праздинке и начал читать проповедь на глазах изумленной публики

"Музыка это харам": Дагестанец выхватил микрофон на детском праздинке и начал читать проповедь на глазах изумленной публики

Avia.pro - СМИ В одном из городов Дагестана детский праздник неожиданно превратился в арену для споров о традициях и нормах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх