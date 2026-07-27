За неделю в травмпункте Рязанской БСМП помогли 680 пациентам

Чаще всего рязанцы обращались в больницу с ушибами – за неделю поступило 268 человек. Переломы диагностировали у 111 рязанцев, 119 пациентов поступили в учреждение с растяжениями, с ранами – 162 человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии