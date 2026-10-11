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В Красном Селе пьяный водитель врезался в лестницу Арки Победы

В Красном Селе в Петербурге в ночь на 11 октября пьяный водитель врезался в лестницу Арки Победы. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленинградской области.

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