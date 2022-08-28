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  • Галина к
    Какая прелесть, новые светофорики!!! Нам всем это жизненно необходимо!В Оренбурге подкл...
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В Оренбурге подключили 12 новых светофоров

В Оренбурге подключили 12 новых светофоров

Список новых светофоров выглядит так: улица Маршала Г. К. Жукова (начальная школа № 33»); улица Терешковой (гимназия № 7); улица Салмышская (школа № 57, детский сад № 114); улица Цвиллинга (детский сад № 176, автотранспортный колледж имени В.

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