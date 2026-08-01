КОНМЕБОЛ высказалась против приватизации ЧМ-2026

После ознакомления с предложением ФИФА в отношении проекта FFE, КОНМЕБОЛ инициировала процесс консультаций со своими ассоциациями-членами и провела заседание совета с целью внимательно проанализировать и оценить инициативу с должной ответственностью и тщательностью.
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