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Дзен Дневник

2 подписчика

Стихи пятницы. Полнолуние ведьм.

Стихи пятницы. Полнолуние ведьм.

А начну я с одного наблюдения, за справедливость которого не поручусь, ибо уж больно статистическая выборка, заслуживающая доверия, невелика, но поделиться просто обязана: Когда перестанет томиться душаТоскою и жаждой любовь разделить,То Муза уходит от вас не спешаДругие печали стихами целить.

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