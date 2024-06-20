Не она дала биологический материал для рождения детей: в сети выяснили, кто вместо Пугачевой стаю матерью Лизы и Гарри

В солидном возрасте Алле Борисовне свыше подарили шанс начать все сначала. Она была счастлива в браке с молодым юмористом Максимом Галкиным*, но понимала, что для полноценной картины семьи им с мужем не хватало детей.
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