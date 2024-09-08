В Бундестаге обсуждают осведомленность ФРГ о планах Киева атаковать СП

Сотрудник однопалатного органа народного представительства Федеративной Республики Германия от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила запрос к руководству государства об их информированности о готовящихся террористических актах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».