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В Бундестаге обсуждают осведомленность ФРГ о планах Киева атаковать СП

В Бундестаге обсуждают осведомленность ФРГ о планах Киева атаковать СП

Сотрудник однопалатного органа народного представительства Федеративной Республики Германия от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила запрос к руководству государства об их информированности о готовящихся террористических актах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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