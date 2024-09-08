Сотрудник однопалатного органа народного представительства Федеративной Республики Германия от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила запрос к руководству государства об их информированности о готовящихся террористических актах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии